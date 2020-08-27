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حوادث

فتيات ليل الشيخ زايد: راقصة تساعدنا على استقطاب راغبي المتعة الحرام

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:51 ص
فتيات ليل
فتيات ليل
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ندى حمودة - أحمد مهدي
اعترفت ٥ فتيات ألقي القبض عليهن أثناء استقطاب راغبي المتعة الحرام لممارسة الرذيلة، بممارستهن الدعارة مقابل ١٥٠٠ جنيه في الساعة. 

وأضافت المتهمات فى تحقيقات النيابة، أنهن يقفن في شارع بمدينة الشيخ زايد في انتظار السيارات المارة لاستقطاب راغبي ممارسة الرذيلة، والاتفاق معهم على المكان والمقابل المادي الذي يصل إلي ١٥٠٠ جنيه. 

واعترفن بأن راقصة بأحد الملاهي الليلية تساعدهن للتعرف على العملاء من الأثرياء راغبي المتعة الحرام، ووجهت النيابة للمتهمات تهمة ممارسة الدعارة، وقررت حبسهن على ذمة التحقيقات. 

وردت معلومات لمباحث الآداب بالجيزة، أكدتها التحريات، أفادت بقيام عدد من الفتيات بعرض أنفسهن على راغبي المتعة الحرام من خلال استيقاف السيارات والتعرف على الرجال في الشارع بمنطقة الشيخ زايد.

وجهزت مباحث الآداب، حملة لضبط المتهمات حال تواجدهن في المنطقة، حيث تم ضبط 5 فتيات، وتبين أنهن على علاقة براقصة في ملهى ليلي، وأنها تساعدهن في عرض أنفسهن على راغبي المتعة الحرام.

وكشفت التحريات، عن قيام الفتيات بعرض أنفسهن لممارسة الدعارة مقابل 1500 جنيه في الساعة، عن طريق التقابل مع الرجال والاتفاق ثم الذهاب معهم.

وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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