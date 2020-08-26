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ديني

علي خليل: مصر الحبيبة بها رافدان النيل والأزهر.. ولا يوجد طالب نجح بالصدفة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:02 م
الشيخ علي خليل
الشيخ علي خليل
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قسم الديني
كرمت مجموعة كليوباترا، بالاشتراك مع مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والاجتماعي، أوائل الثانوية الأزهرية لعام 2020، كما تم منحهم مكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه وشهادة لكل طالب، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والنائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن.

جاء ذلك بحضور، النائب محمد أبو العينين، والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد بركات، المشرف على المركز الإعلامي للأزهر الشريف، والسيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير عام شبكة قنوات صدى البلد.

وقال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن هذا الجمع هو مجلس علم، لأنه يجمع علماء المستقبل والطلاب المُتفوقين وأصحاب العقول الفريدة التي أثبتت تفوقها وتميزها.

ونقل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تحية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لهم وتمنياته بالتوفيق والسداد لهم، مشيرًا إلى أن مصر معروفة بأنها بلد العلم والعلماء ومن تعلموا في مصر والأزهر عادوا إلى بلادهم وتقلدوا المناصب.

وأشار إلى أن الصدفة لا تحقق نجاحًا ولا يوجد طالب نجح بالصدفة، والناجح المتفوق لابد أن يكون عنده هدف أوصله لهذا التفوق، كما لابد أن يكون لهم داعم من الأهل وقدوة في حياته، فهذا يؤدي إلى تحقيق الهدف. 

وأوضح أن مصر الحبيبة بها رافدان، النيل والأزهر، وسيظلان باقيين إلى أن تقوم الساعة.
علي خليل: مصر الحبيبة بها رافدان النيل والأزهر.. ولا يوجد طالب نجح بالصدفة
علي خليل: مصر الحبيبة بها رافدان النيل والأزهر.. ولا يوجد طالب نجح بالصدفة
علي خليل: مصر الحبيبة بها رافدان النيل والأزهر.. ولا يوجد طالب نجح بالصدفة
علي خليل: مصر الحبيبة بها رافدان النيل والأزهر.. ولا يوجد طالب نجح بالصدفة
علي خليل: مصر الحبيبة بها رافدان النيل والأزهر.. ولا يوجد طالب نجح بالصدفة
علي خليل: مصر الحبيبة بها رافدان النيل والأزهر.. ولا يوجد طالب نجح بالصدفة
علي خليل: مصر الحبيبة بها رافدان النيل والأزهر.. ولا يوجد طالب نجح بالصدفة
علي خليل: مصر الحبيبة بها رافدان النيل والأزهر.. ولا يوجد طالب نجح بالصدفة
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