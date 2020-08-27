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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-8-2020

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
أسعار الذهب اليوم الخميس خلال مستهل التعاملات مع فتح التعامل على الذهب في سوق الصاغة بمصر، وبلغ سعر عيار 21، وهو الأكثر رواجًا في مصر إلى 844 جنيها للجرام.

وجاءت اسعار الذهب كالاتي: 

عيار 18 : 723.40 جنيه.

عيار 21 : 844 جنيها.

عيار 24 : 964.55 جنيه.

الجنيه الذهب : 6752 جنيها.

السعر العالمي : 1919 دولار.
 
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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