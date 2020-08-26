AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صاحب مخبز حادثة «طفل العجانة» ينفي إخفاء معالم الجريمة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:14 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
نفى سيد عبد الكريم، مالك مخبز أسوان، محاولته إخفاء الجريمة، مشددًا على أنه تعاطف مع الطفل محمد الذى يعانى من شلل كامل فى الأطراف، وتابع: "أنا مكنتش موجود؛ لأنى أنا بدير وردية الصباح، وشريكى هو من يدير وردية الليل"، لافتًا إلى أنه فور علمه بالحادثة؛ نقل المجنى عليه إلى المستشفى العام فى أسوان. 

وأضاف "عبد الكريم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى، أنه لم يدَّعِ أن الطفل المجنى عليه مصاب بـ فيروس كورونا، بل قام بتوفير كل ما يلزم له طبيًا وماديًا، وتابع:"أطباء المستشفى  العام باسوان شهود على ذلك".

وأكد "عبد الكريم"، أنه لم يقم بفتح المخبز منذ وقوع الحادثة، ولكنه قام بفتحه من أجل فحصه وإخراج ما تلف به، وتابع:"ولكنى لم أفتحه من أجل العمل أو لكى أستفز أهالى القرية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النائب العام يأمر بحبس المتهم بالشروع في قتل طفل داخل عجان مخبز آلي بأسوان

عميد طب أسوان: "طفل العجانة" لديه قطع كامل فى الحبل الشوكى

تفاصيل أبشع واقعة فى أسوان.. عامل مخبز يتجرد من إنسانيته ويلقى بطفل فى عجانة المخبز.. صور

خال ضحية "العجانة"بمخبز بأسوان: العدالة الناجزة في مصر سوف تقتص من الجانى.. فيديو

ضحية العجانة بمخبز أسوان: سأحصل على حقي الكامل من الجاني بالقانون..فيديو

مفاجأة جديدة في واقعة طفل العجانة بأسوان.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

بملابس لافتة.. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

حدث نادر وغريب .. ولادة طفل بعين واحدة في الأقصر ..شاهد

صلوات يجوز أداؤها في أوقات الكراهة بلا إثم.. فيديو

حقيقة عودة الطيران الدولي إلى مطارات السعودية

طائرات فرنسية تثير غضب أنقرة.. والخارجية التركية تصدر بيانا

أهمها لمرضى السكر.. تعرف على فوائد الشيح الصحية

AdvertisementS

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

عودة فرض حظر التجوال وارد في أي وقت| الحكومة تكشف مفاجأة صادمة عن عدد مصابي كورونا اليوم.. شاهد

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن انتقال محمد صلاح لـ برشلونة .. فيديو

أمر بطرد مندوبيه.. مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب والأخير يرفض

بعد هدف مروان محسن.. رد فعل غير متوقع من أحمد موسى.. شاهد

وزير التعليم يكشف تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر .. بروتوكول لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية .. وحماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف نقل الطلاب

إنهاء عمل مساعد وزيرة الصحة.. والمتحدث يكشف السبب

بسبب مصر.. وزير الخارجية اليوناني يكتب شهادة وفاة اتفاق أردوغان والسراج

فيديو.. الأهلي يكشف الأسباب الـ 6 لرفض دعوة رئيس الزمالك

حدث نادر وغريب .. ولادة طفل بعين واحدة في الأقصر ..شاهد

انسحاب عناصر داخلية الوفاق من محيط تظاهرات طرابلس.. ومليشيات تطلق النار على المتظاهرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من فاكهة مجففة.. أفضل مصدر للكالسيوم لعلاج هشاشة العظام

بطريقة سهلة.. حضري بلح البحر بالكريمة

فوائد مذهلة لتناول البروكلي.. تعرف عليها