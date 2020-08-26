صاحب مخبز حادثة «طفل العجانة» ينفي إخفاء معالم الجريمة

نفى سيد عبد الكريم، مالك مخبز أسوان، محاولته إخفاء الجريمة ، مشددًا على أنه تعاطف مع الطفل محمد الذى يعانى من شلل كامل فى الأطراف، وتابع: "أنا مكنتش موجود؛ لأنى أنا بدير وردية الصباح، وشريكى هو من يدير وردية الليل"، لافتًا إلى أنه فور علمه بالحادثة؛ نقل المجنى عليه إلى المستشفى العام فى أسوان.





وأضاف "عبد الكريم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى، أنه لم يدَّعِ أن الطفل المجنى عليه مصاب بـ فيروس كورون ا، بل قام بتوفير كل ما يلزم له طبيًا وماديًا، وتابع:"أطباء المستشفى العام باسوان شهود على ذلك".





وأكد "عبد الكريم"، أنه لم يقم بفتح المخبز منذ وقوع الحادثة، ولكنه قام بفتحه من أجل فحصه وإخراج ما تلف به، وتابع:"ولكنى لم أفتحه من أجل العمل أو لكى أستفز أهالى القرية".