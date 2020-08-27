اليوم.. تشييع جنازة شقيق رئيس حزب الوفد وسط إجراءات احترازية

يقام اليوم الخميس، عزاء الدكتور ضياء الدين أبوشقة، عميد معهد القلب الأسبق، وشقيق المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب.





ويقتصر العزاء على تشييع الجنازة فقط نظرا للظروف الراهنة التي فرضها فيروس كورونا المستجد وتطبيقا للاجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس ومنع انتشار العدوى.





وتوفي الدكتور ضياء الدين أبو شقة، أمس الأربعاء، حيث تقدم د. على عبد العال رئيس مجلس النواب، بخالص العزاء للمستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعة بمجلس النواب بعد وفاة شقيقه.





وقال رئيس مجلس النواب في نعيه: "اتقدم بخالص المواساة سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بخالص رحمته ويسكنه فسيح جناته".