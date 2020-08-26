قصة موضوع التعبير الذي كاد أن يغلق مجلة المصور

أزمة تسببت فيها حبيبة الملك فاروق "ناريمان" عندما بدأت الشائعات تنتشر عن اقتراب زواج الملك فاروق من نجلة أحد كبار موظفي وزارة المواصلات.





فعمدت مجلة المصور على تحقيق سبق صحفي بالبحث عن صورة "ناريمان" والتعرف عليها أكثر، وبالفعل نشرت المجلة صورة لـ"ناريمان" وفي الصفحات الداخلية تم نشر بعض نصوص موضوعات التعبير والإنشاء التي سبق أن كتبتها ناريمان خلال مراحل التعليم تحت عنوان "من كراسة الإنشاء الخاصة بناريمان".





وجاء في موضوعات ناريمان الإنشائية العديد من المغالطات التي سببت انزعاجا كبيرا لدى الملك فاروق خاصة ان علاقة حب ملتهبة تجمع الاثنين، وعلى الفور عندما وصل الخبر إلى القصر أمر الملك فاروق على سرعة القبض على النسخ قبل توزيعها على القراء واعدامها وعدم السماح لها بأن تصل إلى أيادي المواطنين.





وتم محاوطة مقر المجلة بالعساكر وحضر فكرى اباظة الى المحاكمة بصفته رئيس التحرير المسئول، وحملت جملة الاتهامات أن ناريمان هي ملكة البلاد المقبلة ولا يمكن أن يتم نشر أخطاء لغوية ونحوية لها إذ لا يصح أن تكون ملكة لا تجيد لغة بلادها.





ومن جانبه رفض المحامي والصحفي فكرى اباظة، كافة الاتهامات الموجهة ضده موضحا أن الاشارة إلى ناريمان لم يكن لكونها ملكة البلاد خاصة أن الأمر لم يتم الإعلان عنه رسميا والأمر لا يخرج عن كونها شائعات يتم تداولها هنا وهناك دون تأكيد من القصر أو نفي.





واوضح اباظة، ان درجة ناريمان في موضوع الإنشاء كانت عالية بدرجة كبيرة ويجب أن تتشرف أي ملكة بحصولها على تلك الدرجات دون مساعدة.



