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ديني

أحمد بركات: تكريم أوائل الثانوية الازهرية موقف محترم ودليل على دور أبو العينين الاجتماعي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:07 م
الدكتور أحمد بركات
الدكتور أحمد بركات
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قسم الديني
قال الدكتور أحمد بركات، المشرف العام على المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر الشريف، إن طلاب الأزهر الشريف سيكون لهم فرص كبيرة في المستقبل.

جاء ذلك خلال استقبال النائب محمد أبو العينين لأوائل الثانوية الأزهرية بمقر شركة كليوباترا العقارية، في احتفال خاص لتكريمهم تحت رعاية شيخ الأزهر الشريف والنائب محمد أبو العينين، بحضور النائب محمد أبوالعينين، والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد بركات، المشرف على المركز الإعلامي للأزهر الشريف، والسيدة سمية أبوالعينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير عام شبكة قنوات صدى البلد.

وأشار إلى أن نتائج الثانوية الأزهرية مبشرة كثيرًا هذا العام، مضيفًا أن أوائل الثانوية الأزهرية خاصة المكفوفين لديهم شغف كبير في تحدي أي مصاعب يواجهونها.

وأكد "بركات"، أن تقدير وتكريم النائب محمد أبو العينين لطلاب الثانوية الأزهرية موقف محترم ودليل على دوره الكبير في النشاط الخيري والاجتماعي.
أحمد بركات: تكريم أوائل الثانوية الازهرية موقف محترم ودليل على دور أبو العينين الاجتماعي
أحمد بركات: تكريم أوائل الثانوية الازهرية موقف محترم ودليل على دور أبو العينين الاجتماعي
أحمد بركات: تكريم أوائل الثانوية الازهرية موقف محترم ودليل على دور أبو العينين الاجتماعي
أحمد بركات: تكريم أوائل الثانوية الازهرية موقف محترم ودليل على دور أبو العينين الاجتماعي
أحمد بركات: تكريم أوائل الثانوية الازهرية موقف محترم ودليل على دور أبو العينين الاجتماعي
أحمد بركات: تكريم أوائل الثانوية الازهرية موقف محترم ودليل على دور أبو العينين الاجتماعي
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