أول سبتمبر.. حقوق حلوان تنظم مؤتمرا عن الجوانب القانونية للأنشطة الفضائية

كلية الحقوق بجامعة حلوان المؤتمر العلمى السابع تحت عنوان الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية للانشطة الفضائية، حيث تعمل كلية الحقوق بالبحث عن موضوعات جديدة تحظى باهتمام المجتمع، باعتبارها مؤسسة علمية بحثية رائدة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتورة فاطمة الرزاز عميد الكلية وتحت إشراف الدكتور محمود حجازى وكيل الكلية والمنسق العام للمؤتمر، والدكتور محمد على مقرر المؤتمر . تنظمالمؤتمر العلمى السابع تحت عنوان الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية للانشطة الفضائية، حيث تعمل كلية الحقوق بالبحث عن موضوعات جديدة تحظى باهتمام المجتمع، باعتبارها مؤسسة علمية بحثية رائدة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتورة فاطمة الرزاز عميد الكلية وتحت إشراف الدكتور محمود حجازى وكيل الكلية والمنسق العام للمؤتمر، والدكتور محمد على مقرر المؤتمر .









ويناقش المؤتمر العديد من المحاور منها: استراتيجيات الفضاء، ووكالة الفضاء المصرية ودورها فى تحقيق اهداف مصر القومية، بالاضافة إلى القواعد القانونية الدولية المنظمة للانشطة الفضائية، والقواعد المنظمة لأنشطة الفضاء الوطنية، ومناقشة قواعد القانون العام والأنشطة الفضائية، إلى جانب المحور المدنى والاجتماعى، والمحور الاقتصادي، والنظام القانونى لعقود التصنيع والاطلاق والبث بالأقمار الصناعية، كذلك مناقشة إدارة المخاطر المصاحبة للأنشطة الفضائية .





وتبدأ فعاليات المؤتمر فى تمام الساعة العاشرة يوم الثلاثاء الموافق ١ سبتمبر ٢٠٢٠ وذلك بقاعة الدكتور حسن حسنى بالحرم الجامعي وعبر برنامج زووم لمن لا يتمكن من الحضور .



