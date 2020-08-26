المسلماني: اللقاح الصيني لـ كورونا سبق الروسي بعدة أسابيع.. فيديو

قال أحمد المسلماني الكاتب والمفكر السياسي، إن هناك ترويكا أساسية تحكم العالم وهم أمريكا والصين وروسيا، مشيرا إلى أنه يقول أن هناك البعض يقول أن القرن القادم سيكون صيني والبعض الآخر يقولون انه سوف يكون قرن أمريكي والبعض الاخر يقولون من الممكن ان تكون روسيا هي القوة القادمة.





وأضاف أحمد المسلماني خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن أمريكا وروسيا والصين من أعظم قوي العالم وكذلك هم من يصنعون لقاح فيروس كورونا المستجد.





وتابع الكاتب والمفكر السياسي أن روسيا هي الدولة الأولي في العالم الذي أعلنت أنها تمتلك لقاح علاج فيروس كورونا المستجد والذي اسمته علي أسم القمر الصناعي القديم.





وأوضح أحمد المسلماني أن بعد قليل من الإعلان عن اللقاح الروسي لفيروس كورونا ثم بعد قليل اتضح أن هناك لقاح سبق اللقاح الروسي من الناحية الزمنية بحوالي 3 أسابيع وهو اللقاح الصيني.





وأشار إلى أن اللقاح الصيني لفيروس كورونا بدأ استخدامه رسميا يوم 22 يوليو من قبل أطباء متعاملين مع أزمة كورونا.