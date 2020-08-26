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خال طفل العجانة: صاحب المخبز عاوز يعمل لنا عيش بدم ابننا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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عادل نصار
فضح محمد عبد الرازق، خال "طفل العجانة"، العائلة المالكة للمخبز الذى وقع به الحادث، بعد أن قاموا بفتح المخبز من أجل استفزاز أهالى القرية، مشيرًا إلى أن سيد عبد الكريم، مالك المخبز، هو الذى حاول التستر على الجريمة منذ البداية، وادعى أن الطفل أصيب بفيروس كورونا، وقام بنقله بسيارة نقل إلى المستشفى، وحاول إجبار والدة الطفل على التوقيع على إقرار يخلي مسئوليته.

وأضاف "عبدالرازق "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مالك المخبز لم يهتم لنقل المجنى عليه بسيارة إسعاف عندما وقع الحادث وقام بنقله فى سيارة نصف نقل.

ووجه خال المجنى عليه، رسالة، إلى صاحب المخبز؛ بعدما قام بفتحها مرة أخرى من أجل تشغيلها، قال خلالها: "ازاي تعمل خبز  فى عجانة لناس.. دم ابنهم لم يجف فيها".

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