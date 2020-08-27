حبس عاطل لحيازته كيلو فودو في المطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كيلو من مخدر الفودو قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.





وأمرت النيابة، بإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.





كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول المتهم ونشاطه وإعداد تقرير بذلك.





وكانت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة شنت عدة حملات؛ لمواجهة مروجي مواد المخدرة فى العاصمة، وتحقيق العديد من النتائج الإيجابية فى ضبط جرائم الاتجار فى المواد المخدرة ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.





وجرى ضبط (كمية من مخدر الفودو "وزنت 1 واحد كيلو جرام" - مبلغ مالى – سلاح أبيض – ميزان حساس – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المطرية؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .