AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

طرق الاستعلام عن بطاقة التموين.. تعرف عليها

الخميس 27/أغسطس/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
أصبح الاستعلام عن بطاقة التموين ببطاقة الرقم القومي  امرًا مطلوبًا خلال الآونة الاخيرة لمعرفة كل تفاصيل الحصص التموينية وعدد الأفراد.

فيما يلي يستعرض "صدى البلد" كيفية الاستعلام عن أفراد بطاقة التموين بالرقم القومى.

استعلام عن بطاقة التموين
كثير منّا يبحث عن طرق الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى، حيث وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرق استعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي 2020 عبر موقعها الرسمي وعدة طرق أخرى نستعرضها خلال السطور التالية.

رقم الاستعلام عن بطاقة التموين
يبحث الكثيرون عبر مواقع البحث الإلكترونية عن رقم الاستعلام عن بطاقة التموين، وبحسب وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإنه يمكنك الـ استعلام عن بيانات بطاقة التموين او عن طريق الرقم 91237 للاستعلام عن بيانات البطاقات، كما يتيح رقم الاستعلام عن بطاقة التموين الاستعلام عن تاريخ صدور البطاقات.

استعلام عن بدل تالف بطاقة التموين وبدل فاقد
يقوم المواطن عبر الموقع الرسمي لوزارة التموين باختيار الاستعلام من قائمة خدمات المواطنين من قائمة بدل تالف /فاقد، ثم الموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له قبل وبعد إدخال البيانات وطلب الخدمة، تأتي الخطوات التالية:

- إدخال رقم البطاقة التموينية والمحافظة التابع لها ويتم الضغط على خانة دخول ليظهر
- ظهور إسم أحد أفراد البطاقة و المطلوب إدخال الرقم القومى الخاص بهذا المستفيد

استعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد
لإجراء استعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد أو للحصول على الخدمات التموينية، وأيضا إجراء استعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد عبر الموقع الرسمي للخدمات التموينية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية يشترط الآتي:-

- قيام المواطن بتسجيل رقم الموبايل الخاص به للمراجعة.
- التأكد من أن رقم الموبايل مسجل باسمه في إحدى شركات الاتصالات في فترة لا تقل عن 3 أشهر.
- أن تكون بطاقته التموينية موجودة ونشطة على قاعدة البيانات.

استعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي.
لإتمام الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى وإضافة أو حذف مواليد من البطاقة يتم تحديث البيانات دائما عبر موقع وزارة التموين المخصص لذلك، ويمكن استعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى عبر الموقع، لذا يجب بين الحين والآخر أن تتابع صفحة البطاقة التموينية الخاصة بكم ومراجعتها جيدا.

رقم استعلام بطاقة التموين
بطاقة التموين عبارة عن كارت ذكي بداخله شريحه ذكية للتعامل الكترونيا مع الماكينات الإلكترونية مثل فوري وغيرها لسحب النقاط، وللبطاقة أيضا رقم موجود في الجهه الأمامية على الكارت مكون من 12 رقم، مدون أسفل الرقم القومي لأسم صاحب البطاقة من الأسرة.


تكافل وكرامة يحصلون على بطاقة تموين
قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لشئون تكنولوجيا المعلومات، إن المواطن الذي يحصل على دعم من تكافل وكرامة؛ يحصل فى الحال على بطاقة التموين، مضيفا أنهم قاموا بصرف أكثر من 50 ألف بطاقة دون أن يطلب المواطن حتى يونيو الماضي.

وأوضح عمرو مدكور أن الوزارة تقوم بعمل بعض الإجراءات لكى يقوم المواطن بالاستفسار عن أى شيء عن طريق الموقع الالكترونى ويحق للمواطن استخراج بدل فاقد وتالف لبطاقات التموين من خلال موقع دعم مصر، وأن الوزارة تقوم بتقديم خدمات التموين إلكترونيا، والمواطن يتم استلام البطاقة بعد استخراجها من من مكتب التموين، وأنه للاستفادة من خدمات موقع دعم مصر يجب تسجيل رقم الهاتف المحمول على الموقع.


وزارة التموين تحذر المزورين والمتلاعبين في بطاقات التموين
شنت وزارة التموين تحذيرًا شديد اللهجة على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية أنه عند استخدامهم موقع "دعم مصر" للحصول على الخدمات التموينية إلكترونيا مثل الاستعلام عن بطاقة التموين، وحال إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سوف يتم إلغاء البطاقة نهائيًا، والمساءلة القانونية لصاحب البطاقة بالإدلاء ببيانات خاطئة في مستندات رسمية.

ووضعت وزارة التموين الموافقة على هذه الرسالة "كرسالة تحذيرية" شرطا لحصول المواطنين على الخدمات التموينية إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر.

بطاقة التموين ومبادرة "ميغلاش عليك"
فيما كانت القيادة السياسة كلفت وزارة المالية بتوفير السلع المخفضة لمحدودي الدخل عبر مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي المعروفة إعلاميا بـ"ما يغلاش عليك"، والتي بدأ العمل بها يوم 26 يوليو 2020، والمبادرة تشمل مجموعة من السلع كالأجهزة والأثاث والملابس وغيرها من المنتجات محلية الصنع، ومن خلال الفيديوجراف التالي، تعرف على التفاصيل الكاملة حول المبادرة الرئاسية لدعم محدودي الدخل "ما يغلاش عليك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التموين تطلق 3 خدمات إلكترونية جديدة عبر موقع دعم مصر

عبر موقع دعم مصر.. تعرف على خدمات التموين الجديدة لأصحاب البطاقات

حقيقة صرف سلع غذائية بقيمة 200 جنيه من منافذ التموين

لو عندك بطاقة تموين.. الوزارة تطلق خدمات إلكترونية جديدة

الخطوات الكاملة لـ الاستعلام عن بطاقة التموين وتحذيرات شديدة للمزورين

جميع طرق الاستعلام عن بطاقة التموين

ترشيحاتنا

أحمد موسى: توقعت انقلاب الجماعة الإرهابية على بعض وحدث.. شاهد

رد فعل أليو ديانج بعد الطرد في مباراة الأهلي والجونة ..فيديو

أخبار التوك شو.. الحكومة: عودة فرض حظر التجول وارد في أي وقت.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن انتقال محمد صلاح لـ برشلونة.. والقوى العاملة تعلن عن فرص عمل

بعد هدف مروان محسن.. رد فعل غير متوقع من أحمد موسى.. شاهد

ارتفاع جديد| "الوزراء": اليوم سنتجاوز الـ200 إصابة بكورونا.. فيديو

أهم الأخبار.. عودة حظر التجول واردة.. المتخلفون عن التصويت في الشيوخ أمام النيابة العامة.. وتصاعد المظاهرات في طرابلس

AdvertisementS

عودة فرض حظر التجوال وارد في أي وقت| الحكومة تكشف مفاجأة صادمة عن عدد مصابي كورونا اليوم.. شاهد

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن انتقال محمد صلاح لـ برشلونة .. فيديو

بعد هدف مروان محسن.. رد فعل غير متوقع من أحمد موسى.. شاهد

أمر بطرد مندوبيه.. مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب والأخير يرفض

وزير التعليم يكشف تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر .. بروتوكول لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية .. وحماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف نقل الطلاب

إنهاء عمل مساعد وزيرة الصحة.. والمتحدث يكشف السبب

بسبب مصر.. وزير الخارجية اليوناني يكتب شهادة وفاة اتفاق أردوغان والسراج

انسحاب عناصر داخلية الوفاق من محيط تظاهرات طرابلس.. ومليشيات تطلق النار على المتظاهرين

فيديو.. الأهلي يكشف الأسباب الـ 6 لرفض دعوة رئيس الزمالك

المتهم باغتصاب منة عبد العزيز يعترف: مارسنا الجنس 6 مرات في شهر.. وعملنا فيديوهات تيك توك .. وكلاشينكوف كان حلقة الوصل بينا

بعد هدفه.. أحمد موسى لـ مروان محسن: تلعب وحش نتخانق تلعب كويس نقدملك التحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استخدم سيارة لعبة.. سرعة بديهة طفل تنقذ حياة والدته بعد إصابتها بـ غيبوبة سكر

نوع من فاكهة مجففة.. أفضل مصدر للكالسيوم لعلاج هشاشة العظام

بطريقة سهلة.. حضري بلح البحر بالكريمة