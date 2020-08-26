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برلمان

نشرة البرلمان.. حالة واحدة تعفيك من غرامة الانتخابات.. النواب يبحث تخفيض رسوم الطلاب الراسبين

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:35 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد أيمن
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