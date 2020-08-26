نشرة البرلمان.. حالة واحدة تعفيك من غرامة الانتخابات.. النواب يبحث تخفيض رسوم الطلاب الراسبين

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأربعاء 26 أغسطس:شائعات.. الوفد ينفي إعداد قائمة مرشحيه في مجلس النواب حتى الآنلتجنب الموجة الثانية.. برلمانى يناشد المصريين الاستمرار فى الالتزام بتدابير مواجهة كورونابرلماني يطالب الحكومة بتنفيذ قرار رد 25% من مصروفات باص المدارسبرلماني يطالب بتدبير الموارد المالية لتعيين معلمين جدد لسد العجز الصارخبعد الإحالة للنيابة| حالة واحدة تعفيك من دفع غرامة التخلف عن التصويت في الانتخاباتوفاة شقيق المستشار بهاء أبوشقة والعزاء غداعن أمر جنائي.. برلماني يوضح كيف ستطبق غرامة التخلف عن التصويت في الانتخابات12 ألف جنيه.. برلمانية تطالب بتخفيض رسوم الطلاب الراسبين بالجامعات