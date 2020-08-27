حبس عاطل لحيازته 600 جرام فودو بالزاوية الحمراء

قررت نيابة الزاوية الحمراء، حبس مسجل خطر لحيازته كمية من مخدر الفودو وزنت 600 جرام، قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.





وأمرت النيابة بارسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها واعداد تقرير بخواصها.





و أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول المتهم ونشاطه واعداد تقرير بذلك.





و شنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عدة حملات لمواجهة مروجي مواد المخدرة فى العاصة وتحقيق العديد من النتائج الإيجابية فى ضبط جرائم الاتجار فى المواد المخدرةن وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.



