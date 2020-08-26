مد أعمال مكتب تنسيق جامعة القناة للمرحلة الأولى حتي غدا

عن مد أعمال مكتب التنسيق الفرعي بجامعة القناة إلي غدا الخميس الموافق ٢٧ أغسطس وذلك بقرار من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.





هذا وقد أعلن الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أحصائية خمسة أيام لأعمال مكتب التنسيق والتي جاءت كالتالى اليوم الأول السبت الموافق ٢٢ أغسطس بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين ١٥٩ طالبا ٢٤ علمي علوم و ١٠٨ ادبي و٢٣ علوم رياضية و ٤ تعديل رغبات .





وتابع الدكتور محمد غنيم رئيس مكتب التنسيق الفرعي بجامعة أن إحصائية اليوم الثاني جاءت كالتالى إجمالي عدد الطلاب المتقدمين ١٣٧ بواقع ١٨ طالبا علمي علوم و٩٧ طالبا ادبي و ٢٠ علمي رياضية و٢ تعديل رغبات.





وأضاف الدكتور محمود فتحي مدير التنسيق اليدوي أن إحصائية اليوم الثالث الإثنين الموافق ٢٤ أغسطس بلغ اجمالي عدد الطلاب المتقدمين ٦٨ طالبا ٩ علمي علوم و٥٣ ادبي و٤ علمي رياضة و٣ تعديل رغبات وكان اجمالي عدد التصحيح اليدوي ٥٩ طالبا.





كما أشار الدكتور احمد يحيى مدير التنسيق الاليكتروني أن إحصائية اليوم الرابع ٢٥ اغسطس بلغ عدد الطلاب المتقدمين ٣٨ طالبا بواقع ٢ علمي علوم و٢٧ ادبي و٢ علمي رياضة و٧ تعديل رغبات.





أما عن اليوم الأربعاء الموافق ٢٦ أغسطس فجاءت اعداد المتقدمين كالتالي عشرة طلاب ليصبح إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق الفرعي بالجامعة حتي الآن ٤٨٣ طالبا.





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