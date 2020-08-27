حبس عاطل لإتجاره في الهيروين بدار السلام

قررت نيابة دار السلام الجزئية، حبس مسجل خطر، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة "الهيروين" وحيازة 120 جرام، قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.



