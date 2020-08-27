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حوادث

حبس عاطل لإتجاره في الهيروين بدار السلام

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:01 ص
هيروين
هيروين
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اسلام مقلد
قررت نيابة دار السلام الجزئية، حبس مسجل خطر، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة "الهيروين" وحيازة 120 جرام، قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وأمرت النيابة بارسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها واعداد تقرير بخواصها.

كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول المتهم ونشاطه واعداد تقرير بذلك.

وكانت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة شنت عدة حملات لمواجهة مروجي مواد المخدرة فى العاصة وتحقيق العديد من النتائج الإيجابية فى ضبط جرائم الاتجار فى المواد المخدرةن وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وتم ضبط (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 120 جرام" - مبلغ مالى- هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بدائرة قسم شرطة دار السلام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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