نادين سابا تؤدي واجب العزاء في مدير أعمال شقيقتها| صور

حرصت نادين سابا شقيقة الفنانة اللبنانية نيكول سابا على تأدية واجب العزاء في رحيل وائل المصري مدير أعمال شقيقتها والذي توفي أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 47 عاما.
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وكانت قد صرحت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن عدم حضورها لظروف تواجدها في بيروت وعدم السفر في الوقت الحالي.
وتغيبت الفنانة نيكول سابا عن حضور عزاء مدير أعمالها وائل المصري، والمقام في قاعة مناسبات كنيسة الباتروناج بمنطقة مصر الجديدة.
وكتبت نيكول سابا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: بكثير من الحزن و الأسى أنعي صديق عمري ورفيق دربي وأخي ومدير أعمالي السيد وائل المصري".
وتابعت: أرجو منكم ومن محبّيه رفع الصلوات لراحة نفسه في أحضان القديسين الأبرار. كما أتقدّم بخالص التعزية لأهله وعائلته.. عائلتي الثانية.. آمين ، كان قلبك حزين بس كان قلبك كبير.. مع السلامة يا عشرة العمر والايام الجميلة ..الله يرحمك.