نادين سابا تؤدي واجب العزاء في مدير أعمال شقيقتها| صور

على تأدية واجب العزاء في رحيل وائل المصري مدير أعمال شقيقتها والذي توفي أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 47 عاما.

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وتغيبت الفنانة نيكول سابا عن حضور عزاء مدير أعمالها وائل المصري، والمقام في قاعة مناسبات كنيسة الباتروناج بمنطقة مصر الجديدة.









وكتبت نيكول سابا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: بكثير من الحزن و الأسى أنعي صديق عمري ورفيق دربي وأخي ومدير أعمالي السيد وائل المصري".









وتابعت: أرجو منكم ومن محبّيه رفع الصلوات لراحة نفسه في أحضان القديسين الأبرار. كما أتقدّم بخالص التعزية لأهله وعائلته.. عائلتي الثانية.. آمين ، كان قلبك حزين بس كان قلبك كبير.. مع السلامة يا عشرة العمر والايام الجميلة ..الله يرحمك.