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رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق: إزالة سينما أسيوط هدم لأداة التنوير والتثقيف

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:47 م
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عادل نصار
قال سعد عبد الرحمن، رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق، إن سينما "رينسانس"، التى تم هدمها بمحافظة أسيوط، تعد أقدم دار سينما فى صعيد مصر تم إنشاؤها عام  1908 ، وتمت إعادة بنائها فى عام 1935 ، وكانت تحمل أسم "سينما أسيوط الشتوى".

وأضاف "عبد الرحمن "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن إزالتها يعد هدم لأداء من أدوات تثقيف و تنوير وتوعية المواطنين على مدى عقود من الزمن.

وتابع رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق، أن هدمها يعد كارثة لأنها من أحد معالم التثقيف والتنوير فى صعيد مصر، مشددًا على أن المحافظين السابقين لم يوافقوا على قرار الهدم وفق طلب الشركة المالكة للسينما.

وأكمل سعد عبد الرحمن، رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق، إن سينما "رينسانس"، أنه :" المحافظ الحالى لم يعرف له دور بالمحافظة إلا إصدار قرار بهدم أقدم دار سينما فى الصعيد".

وتابع رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق،: "المحافظين السابقين رفضوا أن يعطوا موافقة بالهدم ، ولذلك حدث حوار بين المحافظة والشركة أسفر عن إلزام الشركة بشراء عدد 2 ماكينة سينما قصر الثقافة بالمحافظة ولكن ممثلى الشركة لم يلتزموا بذلك".

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