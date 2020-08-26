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رياضة

الأهلي يفقد أحمد فتحي و ديانج أمام المصري

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جهود الثنائي أحمد فتحي وأليو ديانج في مواجهة المصري المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وحصل أحمد فتحي علي الإنذار الثالث في نهاية المباراة بسبب الإعتراض علي التحكيم فيما تعرض أليو ديانج لاعب الوسط للطرد .

ونجح مروان محسن في الرد علي كل المشككين والهجوم الذي تعرض إليه عقب خسارة الفريق الأحمر أمام الزمالك 1-3 بقيادة الأهلي اليوم لفوز قاتل علي الجونة بهدف نظيف في الدقيقة 96.

وعلى جانب اخر، ثارت الشكوك حول لحاق وليد سليمان بمباراة المصري لعدم إكتمال شفائه بعد إصابته في مباراة الزمالك.
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