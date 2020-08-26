الأهلي يفقد أحمد فتحي و ديانج أمام المصري

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جهود الثنائي أحمد فتحي وأليو ديانج في مواجهة المصري المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري.





وحصل أحمد فتحي علي الإنذار الثالث في نهاية المباراة بسبب الإعتراض علي التحكيم فيما تعرض أليو ديانج لاعب الوسط للطرد .





ونجح مروان محسن في الرد علي كل المشككين والهجوم الذي تعرض إليه عقب خسارة الفريق الأحمر أمام الزمالك 1-3 بقيادة الأهلي اليوم لفوز قاتل علي الجونة بهدف نظيف في الدقيقة 96.



