حبس عاطل لحيازته كيلو من الفودو المخدر بباب الشعرية

قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة كمية من مخدر الفودو "وزنت 1,040 كيلو جرام قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.
وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.
كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول المتهم ونشاطه وإعداد تقرير بذلك.
وكانت قد شنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عدة حملات لمواجهة مروجي مواد المخدرة فى العاصمة وتحقيق العديد من النتائج الإيجابية في ضبط جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.
حيث تم ضبط (كمية من مخدر الفودو "وزنت 1,040 كيلو جرام" - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية .