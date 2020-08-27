حبس عاطل لحيازته كيلو من الفودو المخدر بباب الشعرية

قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة كمية من مخدر الفودو "وزنت 1,040 كيلو جرام قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.



