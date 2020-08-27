AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخبار التوك شو.. الحكومة: عودة فرض حظر التجول وارد في أي وقت.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن انتقال محمد صلاح لـ برشلونة.. والقوى العاملة تعلن عن فرص عمل

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:05 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
Advertisements
هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، على رادار برشلونة العام المقبل.

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن الحكومة قررت اليوم فرض رسوم على الطلاب الراسبين فى المرحلة الجامعية. 

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه سيتم عودة جميع العاملين إلى عملهم لـ الخارج بمجرد فتح المطارات مرة أخرى. 

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن هناك تخوفا كبيرا من الأعداد المصابة بـ كورونا، موضحًا أن عدد الإصابات بـ كورونا اليوم سيتجازم الـ 200، موضحًا أن فيروس كورونا مازال موجودا ولم ينته بعد.

زفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح أوكسفورد لفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة سلطة مستقلة، ولا توجد أى سلطة عليها، وقرار تنفيذ غرامة على المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم قانوني، موضحًا أن الهيئة تقوم بتنفيذ القانون بشأن الانتخابات.

رد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، على ما يشاع بشان إصابة الطماطم بمرض مسرطن.

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن الفترة الماضية شهدت انخفاضا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ولكن بعد ذلك حدث ارتفاع ولكنه ليس كبيرا.

حذَّر الدكتور أمجد الحداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، المواطنين من احتمال كبير لحدوث موجة ارتدادية لفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميًا بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح يكشف أمرا مهما بشأن تناول السمك لمرضى كورونا.. فيديو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: مصر ترفض أي إجراء أحادي يمس حقوقها في مياه النيل.. المالية: لا زيادة في أسعار البنزين

أخبار التوك شو.. تطورات اكتشاف لقاح روسي لـ كورونا.. سهير شلبي تكشف تفاصيل سرقة شقة ابنها.. إليسا: الطبقة السياسية الفاسدة لن ترحل إلا على جثث اللبنانيين

أخبار التوك شو| أحمد موسى: السيسي شارك في انتخابات الشيوخ كمواطن.. «تاج الدين» يوضح تطورات اكتشاف لقاح روسي لـ كورونا.. هاني شاكر لـ«فلوكس»: أنا مش ملطشة يا حبيبي

لم ينتهِ بعد.. المصل واللقاح يحذر من الموجات الارتدادية لفيروس كورونا

اسشارى حساسية: كورونا لم ينته ولكنه فقد قوته.. ولا وجود لموجة ثانية

ترشيحاتنا

لاشين إبراهيم: من لديه عذر للتخلف عن المشاركة في انتخابات الشيوخ فليتقدم به للنيابة العامة

أمر بطرد مندوبيه.. مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب والأخير يرفض

خال طفل العجانة: صاحب المخبز عاوز يعمل لنا عيش بدم ابننا

10 أسرار لم تعرفها من قبل عن أسامة فيصل لاعب الزمالك الصاعد | شاهد

انت جاي تقلب زلاتان قدامنا.. الجونة يسخر من مروان محسن بعد هدفه الرائع مع الأهلي

نادين سابا تؤدي واجب العزاء في مدير أعمال شقيقتها| صور

AdvertisementS

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

عودة فرض حظر التجوال وارد في أي وقت| الحكومة تكشف مفاجأة صادمة عن عدد مصابي كورونا اليوم.. شاهد

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن انتقال محمد صلاح لـ برشلونة .. فيديو

أمر بطرد مندوبيه.. مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب والأخير يرفض

قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور

بعد هدف مروان محسن.. رد فعل غير متوقع من أحمد موسى.. شاهد

إنهاء عمل مساعد وزيرة الصحة.. والمتحدث يكشف السبب

وزير التعليم يكشف تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر .. بروتوكول لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية .. وحماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف نقل الطلاب

بسبب مصر.. وزير الخارجية اليوناني يكتب شهادة وفاة اتفاق أردوغان والسراج

مروان محسن يخرس الألسنة ويخطف فوزا ثمينا لـ الأهلي على الجونة.. فيديو

بعد نقله للمستشفى| تطورات الحالة الصحية لـ أحمد عادل لاعب المصري.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس لافتة.. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

احذر.. عادات يومية خاطئة تصيبك بنزلات البرد

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد