أخبار التوك شو.. الحكومة: عودة فرض حظر التجول وارد في أي وقت.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن انتقال محمد صلاح لـ برشلونة.. والقوى العاملة تعلن عن فرص عمل

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:





قال الإعلامي أحمد موسى، إن محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، على رادار برشلونة العام المقبل.





قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن الحكومة قررت اليوم فرض رسوم على الطلاب الراسبين فى المرحلة الجامعية.





قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه سيتم عودة جميع العاملين إلى عملهم لـ الخارج بمجرد فتح المطارات مرة أخرى.





قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن هناك تخوفا كبيرا من الأعداد المصابة بـ كورونا، موضحًا أن عدد الإصابات بـ كورونا اليوم سيتجازم الـ 200، موضحًا أن فيروس كورونا مازال موجودا ولم ينته بعد.





زفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح أوكسفورد لفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة سلطة مستقلة، ولا توجد أى سلطة عليها، وقرار تنفيذ غرامة على المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم قانوني، موضحًا أن الهيئة تقوم بتنفيذ القانون بشأن الانتخابات.





رد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، على ما يشاع بشان إصابة الطماطم بمرض مسرطن.





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن الفترة الماضية شهدت انخفاضا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ولكن بعد ذلك حدث ارتفاع ولكنه ليس كبيرا.





حذَّر الدكتور أمجد الحداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، المواطنين من احتمال كبير لحدوث موجة ارتدادية لفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميًا بفيروس كورونا المستجد.



