رئيس الإدارة الهندسية بأسيوط: تعاملنا مع هدم سينما "رينسانس" على أساس أنها مبنى عادى

قال المهندس أحمد عبد السلام، رئيس الإدارة الهندسية بأسيوط، إن الإدارة تعاملت مع إزالة سينما "رينسانس " بالمحافظة، على أساس مبنى تم استيفاء شروط الهدم، مشددًا على أن وزارة الثقافة وافقت على القرار، وتابع:" وزير الثقافة وافق على قرار الهدم، وموجودة المستندات التى تؤكد ذلك".





وأضاف "عبد السلام "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي ، عبر القناة الأولى المصرية، أن السينما كانت على مساحة 1400 متر مسطح فى منطقة حيوية بمحافظة أسيوط وقرار الإزالة صدر 2018 والهدم تم بالكامل، وتابع:"الـ 1400 متر أصبحوا متساوين بالأرض".





وردًا على سعد عبد الرحمن، رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق، الذى قال إن محافظ أسيوط الحالى هو الذى أصدر قرار الهدم، قال "عبد السلام"، :"لا يوجد محافظ له دخل بقرارات الإدارات العاملة فى المحافظة كونها تعمل وفق لوائح وقوانين، ولكنه يتدخل عندما يكون تقصير أو خلل ماء".





وتابع رئيس الإدارة الهندسية بأسيوط:"المحافظ الحالى والمحافظين السابقين لا علاقة لهم بقرار الهدم، وما يقال خلاف ذلك عار من الصحة".



