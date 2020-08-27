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رئيس الإدارة الهندسية بأسيوط: تعاملنا مع هدم سينما "رينسانس" على أساس أنها مبنى عادى

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:04 ص
هدم
هدم
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عادل نصار
قال المهندس أحمد عبد السلام، رئيس الإدارة الهندسية بأسيوط، إن  الإدارة تعاملت مع إزالة سينما "رينسانس" بالمحافظة، على أساس مبنى تم استيفاء شروط الهدم، مشددًا على أن وزارة الثقافة وافقت على القرار، وتابع:" وزير الثقافة وافق على قرار الهدم، وموجودة المستندات التى تؤكد ذلك".

وأضاف "عبد السلام "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن السينما كانت على مساحة 1400 متر مسطح فى منطقة حيوية بمحافظة أسيوط وقرار الإزالة صدر 2018 والهدم تم بالكامل، وتابع:"الـ 1400 متر أصبحوا متساوين بالأرض".

وردًا على سعد عبد الرحمن، رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق، الذى قال إن محافظ أسيوط الحالى هو الذى أصدر قرار الهدم، قال "عبد السلام"، :"لا يوجد محافظ له دخل بقرارات الإدارات العاملة فى المحافظة كونها تعمل وفق لوائح وقوانين، ولكنه يتدخل عندما يكون تقصير أو خلل ماء".

وتابع رئيس الإدارة الهندسية بأسيوط:"المحافظ الحالى والمحافظين السابقين لا علاقة لهم بقرار الهدم، وما يقال خلاف ذلك عار من الصحة".

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