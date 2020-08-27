علامات غير عادية لفقر الدم يجب عدم تجاهلها



يعد يعد فقر الدم أو الأنيميا هو حالة ينخفض ​​فيها عدد خلايا الدم الحمراء السليمة في الدم، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مختلفة مثل التعب، والدوخة، وضيق التنفس، وما إلى ذلك







هناك العديد من الأعشاب التى تساعد على علاج الأنيميا وفقا لموقع " HERPZEST







1. القراص



يعمل على إمتصاص الحديد فهو غنى بوجود فيتامينات أ (الريتينول)، ومجموعة ب، وج (حمض الأسكوربيك)، وك، وكلها تعمل على تحسين امتصاص الحديد في الجسم



2. الأفوكادو..



يحتوى الأفوكادو على كميات كبيرة من الحديد وإذا كانت هناك حاجة إلى زيادة قليلة في مستويات حمض الفوليك، فإن الأفوكادو مفيد لذلك أيضًا.





3. البقدونس









علاج الأنيميا والتغلب على فقر الدم أمر يمكن تحقيقه بسهولة عن طريق تناول عصير البقدونس أو شاي البقدونس





4. الليمون





جميع ثمار الحمضيات غنية بفيتامين ج (حمض الأسكوربيك) المعروف بتسهيل امتصاص الحديد، على الرغم من أن الليمون أقل حمضية فقد ثبت أنه يوفر كميات جيدة من هذه المغذيات القابلة للذوبان في الماء.

5. الهندباء..





هناك سببان محتملان لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد: إما أنك لا تتناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالحديد أو أن جسمك لا يمتصها بشكل صحيح.

