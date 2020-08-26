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رياضة

فايلر: مشاركة صالح جمعة مع الأهلي مسألة وقت

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:47 م
صدى البلد
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أحمد هاني
انتهت مباراة الأهلي ومنافسه الجونة بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، أحرزه اللاعب مروان محسن، في اللقاء الذي اقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز.

وقال رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة الاول بالنادي الاهلي، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : "بدأنا الموسم بجناحين أحدهما ترك الفريق والاخر مصاب والان نعمل على تجهيز الأجنحة المتاحة".


وفيما يتعلق بـ صالح جمعة قال: "صالح جمعة ليس بعيدا عن حساباتي لكن لكي يشارك يحتاج أن يكون في حالة بدنية معينة ، مسألة مشاركته مسألة وقت".


وأضاف :"صالح جمعة قام بمجهود جيد، وقريبًا سيعود للمشاركة في المباريات، هو فقط في حاجة للوصول إلى حالة بدنية جيدة، من أجل أن يكون قادرًا على مجاراة سرعات المباريات، لكنه قريب".


وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النادي الأهلي الى 59 نقطة ويظل متصدراََ المركز الأول، بينما يستقر الجونة في المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة. 
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