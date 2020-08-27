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بعد تغيير اسم قرية بسبب تنمر السوشيال ميديا على الأهالي.. محافظ الدقهلية: الأمر أصبح بسيطا وسهلا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:33 ص
صدى البلد
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عادل نصار
كشف أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن أن تغيير اسم القرى والشوارع أصبح أمرًا عاديًا فى ظل القيادة السياسة وتوجيهات الحكومة بضرورة التيسير على المواطنين والعمل على إسعادهم وتلبية مطالبهم.

وأضاف "مختار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن تغيير اسم إحدى قرى المحافظة إلى "عزبة دار السلام"، جاء وفقًا لأهالى العزبة، بعدما تعرضوا لتنمر شديد عبر السوشيال ميديا بسبب الاسم القديم.

وتابع أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه فى حال وجود اسم "مش ظريف" أو له مدلول يحمل أمرا غير جيد، يترتب عليه تأثير سلبى نفسى على المواطنين، على الأهالى التقدم بطلب لتغيير الاسم، مشدداَ على أن الأمر يتم بكل سهولة ويسر الآن، متابعا "يا رب نكون سبب فى إسعاد الناس".

من جانبه، قال بسام أحمد محمود، خلال مداخلة هاتفية، مشتركة، إن أهالى القرية تعرضوا لتنمر شديد من رواد السوشيال ميديا وبخاصة على سيدات القرية، بسبب اسم القرية، التى كان أسمها "الدق"، وتحولت الآن إلى "عزبة دار السلام"، موجهًا الشكر للمحافظ وكافة المسئولين الذين ساعدوا أهالى القرية على التخلص من الأسم القديم.

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