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ثقافة

وزيرة الثقافة: الاستمرار فى إعلاء رايات التنوير باعتبارها أحد مصادر تطوير وتنمية المجتمع

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:52 م
صدى البلد
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طارق موسى

بين مسرحي مركز الهناجر للفنون والنافورة بالاوبرا تابعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تنفيذ برنامج العودة التدريجية للانشطة الابداعية فى مصر وتطبيق الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا حرصا على السلامة العامة حيث شهدت العرضين المسرحيين اترك انفى من فضلك وسينما مصر وذلك بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية . 

عبرت عبد الدايم عن سعادتها بالاقبال الجماهيرى على الفعاليات المتنوعة لوزارة الثقافة طبقًا لنسبة الحضور الامنة التى تمثل 25 % من السعة الاستيعابية للمنشآت والمواقع التابعة ، مؤكدة الحرص على الاستمرار فى اعلاء رايات التنوير باعتبارها احد مصادر تطوير وتنمية المجتمع ، وحثت جموع الشعب المصرى على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية تفاديًا لحدوث موجة ثانية من اصابات فيروس كورونا . 

يذكر ان عرض اترك أنفي من فضلك كتابة واخراج إسلام إمام ويمزج بين القصة الشهيرة أليس في بلاد العجائب ورواية أنوف متصارعة فى قالب كوميدي عائلى ويناقش قضية التنمر كما يؤكد على فكرة دعم القيم الايجابيه في المجتمع مبرزة قيمة الصداقة وحب الخير وقبول الاخر. 

، اما عرض سينما مصر رؤية وإخراج خالد جلال يضم ٣٩ مشهد من ذاكرة وتاريخ السينما المصرية تهدف الي تنشيط الذاكرة الجمعية باعمال كبار المبدعين اداها 45 فنان من شباب الدفعة الثانية بقسم التمثيل باستوديو مواهب مركز الابداع .
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