طرح 1080 متر مربع أراض للنشاط التعليمى بدمياط الجديدة

أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة ، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على طرح الموقع المقترح للإستثمار بمدينة دمياط الجديدة بنشاط تعليمي ، حيث تم تخصيص قطعة أرض بجنوب الحي الأول (بنشاط حضانة ) على مساحة 1080 متر مربع وبسعر تقديري للمتر المربع 6480 جنيه .





وأوضح " رئيس الجهاز " أن النسبة البنائية للمشروع لا تتعدي عن 30% من مساحة قطعة الأرض، على أن يكون الارتفاع دور أرضي وأول علوي إداري فقط ،ولا يسمح بعمل بدروم ، وبردود 6 متر ( أمامي، جانبي، خلفي) ، ويتم الإلتزام بالشروط الخاصة بمديرية الشئون الإجتماعية واشتراطات الدفاع المدني و شئون البيئة.

أقرأ أيضا:





وأضاف رئيس الجهاز أن مدة تنفيذ المشروع ثلاثة سنوات من تاريخ إستلام قطعة الأرض.

وأشار رئيس الجهاز إلي آليةالسداد بأنه يتم إستكمال نسبة السداد حتي 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري وهي عبارة عن ( 10% تم سدادها + 5% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص ،بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و 0.5% مجلس أمناء) ،علي أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، ويتم سداد باقي ثمن الأرض علي 6 أقساط نصف سنوية بالجنيه المصرى،ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة ،علي أن يتم تحصيل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتي تاريخ السداد ،بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و 0.5% مصاريف إدارية .

مؤكدا أن المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز .