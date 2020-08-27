تطوير صناعة النشر بالأعلى للثقافة.. ندوة للجنة الكتاب بحضور رئيسى اتحادي الناشرين العرب والمصريين

عقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، ندوة بعنوان: (التشريعات المطلوبة لحماية وتطوير صناعة النشر)، نظمتها لجنة الكتاب والنشر عصر الثلاثاء، وأدار النقاش الدكتور محمد فتحى عبد الهادى، وشارك فيها كل من: الدكتور حسام لطفى مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية، والناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب ورئيس الدار المصرية اللبنانية، والناشر سعيد عبده مصطفى رئيس اتحاد الناشرين المصريين.





افتتح الحديث الدكتور محمد فتحى عبد الهادى، مشددًا على أهمية الاهتمام بحماية وتطوير صناعة النشر، والتى وصفها ، ثم مرر الكلمة للدكتور حسام لطفى، الذى أشار إلى أن المصريين القدماء هم أول من عرف حقوق الملكية الفكرية، مستشهدًا بإحدى البرديات، التى تضمنت ما يؤكد أن محتواها تم نسخه من بردية أخرى أقدم مع ذكر مؤلف البردية الأولى؛ لذا فكانت لهم الريادة فى وضع مبدأ إعلاء قيمة الحق، وكذلك أن تنسب الحقوق إلى أصحابها، وانتقل إلى اصطلاح الناشر من منظور قانونى، يفرق بين نشر محتوى وإتاحته فى ظل تحول تكنولوجيا الطباعة إلى "PDF"؛ فالآن بات من المتعارف عليه نشر الكتب إلكترونيًا على مواقع مخصصة لهذا الغرض عبر شبكة الإنترنت، وتلك تعد عملية إتاحة لهذا الكتاب على سبيل المثال، وتابع موضحًا أنه كلما اتسعت الهوة بين المؤلف والناشر، زادت الحاجة لوجود تشريعات حامية للإتاحة والنشر، كما شدد على وجوب التسجيل باتحاد الناشرين المصرين للحصول على ترخيص للطبع والنشر، كما أوضح أن صناعة النشر ترتبط أيضًا بالنقل والبريد؛ فنجدها تخضع لتطبيق الجمارك، إلا أن بوابة "السايبر" المعلوماتية التى تعاظم دورها خلال الأعوام الأخيرة، تتميز بعدم خضوعها لتطبيق الجمارك؛ فنجد الآن من يستطيع شراء نسخة برمجية لنظام حاسوب، تصدره إحدى الشركات الواقعة فى الولايات مثلًا بشكل إلكترونى كامل.









ثم تحدث الناشر محمد رشاد، موضحًا أن ثلاثة أرباع دور النشر عانت من التوقف عن العمل بسبب جائحة كورونا؛ حيث بلغت خسائر صناعة النشر فى مصر ملايين الجنيهات، وهو ما أدى إلى توقف معظم دور النشر فى مصر عن العمل، وأشار إلى أن أوروبا بدأت رحلة صناعة النشر قبل الوطن العربى بنحو أربعة قرون؛ لذا فكان من الطبيعى أن تتميز عناصر منظومة صناعة النشر الأوروبية وتمتلك احترافية كبيرة، كانت نتاجًا للتشريعات المُحكَمة لديهم، وهو ما تحتاجه صناعة النشر لدينا فى العالم العربى لكى تتحول من ضعفٍ إلى قوة، وتابع مناشدًا الحكومات العربية أن تضع قطاع صناعة النشر ضمن حزم الدعم المختلفة، كما طالب كذلك بالإعفاء الكامل من فرض الضرائب على مستلزمات إنتاج الكتاب، موضحًا أن الدول العربية بطبيعة الحال غير منتجة لتلك المستلزمات؛ لذلك لا بديل عن استيرادها من الخارج، وأوصى بتخصيص مبالغ مالية لشراء الكتب من الناشرين من خلال وزارات التربية والتعليم لتعزيز المكتبات المدرسية، وتقديم حزم تحفيزية لقطاع النشر، ثم أشاد بوصفه رئيس اتحاد الناشرين العرب بعدة دول عربية قدمت دعمًا لصناعة النشر خلال فترة وباء كورونا وهى الإمارات والسعودية والمغرب وقطر، وأكد أن الكتاب يعد مصدر تعليمى رئيسى تعتمد عليه المؤسسات التعليمية، ويضاف إلى ذلك أن الحاجة إليه الآن أضحت أكبر؛ كونه يمثل جانبًا ترفيهًا يبحث عنه الكثيرين خلال تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى، وأكمل مؤكدًا أهمية الدور الثقافى للناشرين، وصناعة النشر تكمن فى أهمية نشر الثقافة التي تشكل فكر المواطن، ليصبح صالحا منتجًا لديه القدرة على التفكير والإبداع والابتكار، مما يؤدى لرفعة الأوطان وتقدمها.



