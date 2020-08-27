وزير القطاع العام: النظام الجديد لتداول القطن يتم بدون وسطاء في مراكز التجميع.. فيديو

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك 50 مركزا لاستلام الأقطان من المزارعين في 4 محافظات.





وأضاف الدكتور هشام توفيق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، ان 40% من محصول القطن يتم زراعته في 4 محافظات.





وتابع وزير قطاع الأعمال العام أن من أكبر المحافظات التي تنتج محصول القطن بعد محافظة كفر الشيخ هم محافظتي البحيرة والشرقية.





وأوضح الدكتور هشام توفيق أن النظام الجديد لتداول القطن يتم بدون وسطاء في مراكز التجميع.





وأشار إلى أنه تم تدريب الموظفين علي النظام الجديد لتداول القطن، موضحا أن فرز القطن يتم قبل المزاد الذي يباع فيه، مضيفا أن المزارع ياخذ 70% من حق القطن ثاني يوم من المزاد ثم الباقية بعد أسبوع.