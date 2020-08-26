AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

5429 إصابة جديدة بالفيروس الخطير بفرنسا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:00 م
صدى البلد
Advertisements
محمد علي

في أكبر حصيلة يومية منذ مايو، سجلت فرنسا أكثر من خمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية.


وقالت هيئة الصحة العامة الفرنسية انها سجلت 5429 إصابة جديدة بالفيروس، غداة تسجيل 3304 إصابات أمس الاول.


وتجاوزت الحصيلة اليومية الـ 4 آلاف إصابة عدة مرات في الأيام القليلة الماضية، قبيل عودة ملايين التلاميذ إلى مدارسهم في الأول من سبتمبر.


وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إن على الفرنسيين أن يتحلوا بـ"روح المسؤولية " للحد من ارتفاع الإصابات.


وأضاف "الدولة تتحمل قسطها من المسؤولية لكن يجب أن يشعر الجميع بأنهم معنيون في المعركة ضد الوباء"..

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يضرب أمريكا اللاتينية.. بيرو تتجاوز كل بؤر الوباء الأولى بالعالم

59 ألف حالة.. الولايات المتحدة تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

إعلامية كويتية: مصر والإمارات أدارتا أزمة كورونا باحترافية

لـ اليوم التاسع .. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 60 ألف إصابة كورونا في 24 ساعة

1067 إصابة جديدة بــ كورونا في عمان

الموجة الثانية من كورونا تهاجم العالم.. 284 ألف إصابة في 24 ساعة.. وأرقام قياسية في 24 دولة تتقدمها امريكا

ترشيحاتنا

تميم يونس يروى واقعة تعرضه للتحرش من طبيب أسنان

قصة حب تنتهي بقتل أسرة كاملة| شهود عيان يروون تفاصيل مذبحة كفر الدوار.. شاهد

10 أسرار لم تعرفها من قبل عن أسامة فيصل لاعب الزمالك الصاعد | شاهد

تمديد العقود.. الزمالك يحصن لاعبيه من بريق أموال بيراميدز.. والاهلي يفقد السيطرة

بملابس لافتة.. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد

AdvertisementS

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

عودة فرض حظر التجوال وارد في أي وقت| الحكومة تكشف مفاجأة صادمة عن عدد مصابي كورونا اليوم.. شاهد

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن انتقال محمد صلاح لـ برشلونة .. فيديو

أمر بطرد مندوبيه.. مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب والأخير يرفض

قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور

بعد هدف مروان محسن.. رد فعل غير متوقع من أحمد موسى.. شاهد

إنهاء عمل مساعد وزيرة الصحة.. والمتحدث يكشف السبب

وزير التعليم يكشف تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر .. بروتوكول لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية .. وحماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف نقل الطلاب

بسبب مصر.. وزير الخارجية اليوناني يكتب شهادة وفاة اتفاق أردوغان والسراج

مروان محسن يخرس الألسنة ويخطف فوزا ثمينا لـ الأهلي على الجونة.. فيديو

بعد نقله للمستشفى| تطورات الحالة الصحية لـ أحمد عادل لاعب المصري.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس لافتة.. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

احذر.. عادات يومية خاطئة تصيبك بنزلات البرد

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد