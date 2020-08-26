5429 إصابة جديدة بالفيروس الخطير بفرنسا

في أكبر حصيلة يومية منذ مايو، سجلت فرنسا أكثر من خمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية.





وقالت هيئة الصحة العامة الفرنسية انها سجلت 5429 إصابة جديدة بالفيروس، غداة تسجيل 3304 إصابات أمس الاول.





وتجاوزت الحصيلة اليومية الـ 4 آلاف إصابة عدة مرات في الأيام القليلة الماضية، قبيل عودة ملايين التلاميذ إلى مدارسهم في الأول من سبتمبر.





وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إن على الفرنسيين أن يتحلوا بـ"روح المسؤولية " للحد من ارتفاع الإصابات.





وأضاف "الدولة تتحمل قسطها من المسؤولية لكن يجب أن يشعر الجميع بأنهم معنيون في المعركة ضد الوباء"..