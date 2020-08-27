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رياضة

تأجيل مباريات دوري السلة "NBA" بسبب عدم حضور اللاعبين

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:15 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكدت رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، اليوم الأربعاء، أنها ستؤجل ثلاث مباريات فاصلة، وتعيد جدولة المباراة الخامسة من كل سلسلة فاصلة.

وذلك بعد أن قاطع فريق ميلووكي بكس، مباراته ضد أورلاندو ماجيك وعدم حضور المباراة.

وجاء سبب عدم الحضور للمباراة من جانب بكس كاحتجاج ، على إطلاق الشرطة النار على رجل أسود في ويسكونسن.

وقعت أعمال العنف، فجر اليوم الأربعاء، خلال مواجهة بين متظاهرين ومجموعة من المسلحين في مدينة كينوشا بولاية ويسكنسن الأمريكية.

واستمرت الاحتجاجات لـ الليلة الثالثة على خلفية إطلاق الشرطة النار على جاكوب بليك، ذو بشرة سمراء يبلغ من العمر 29 عاما، عدة مرات بعد أن فتح باب سيارته في مدينة كينوشا.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، أدى اشتباك مع مجموعة من المسلحين إلى مقتل شخص وإصابة 3 أخرين، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، خلال ليلة فوضوية من المظاهرات التي اندلعت حول إطلاق النار على جاكوب بليك.
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