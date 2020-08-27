تأجيل مباريات دوري السلة "NBA" بسبب عدم حضور اللاعبين

أكدت رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، اليوم الأربعاء، أنها ستؤجل ثلاث مباريات فاصلة، وتعيد جدولة المباراة الخامسة من كل سلسلة فاصلة.

وذلك بعد أن قاطع فريق ميلووكي بكس، مباراته ضد أورلاندو ماجيك وعدم حضور المباراة.

وجاء سبب عدم الحضور للمباراة من جانب بكس كاحتجاج ، على إطلاق الشرطة النار على رجل أسود في ويسكونسن.



