أهم الأخبار.. عودة حظر التجول واردة.. المتخلفون عن التصويت في الشيوخ أمام النيابة العامة.. وتصاعد المظاهرات في طرابلس

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :





انسحاب عناصر داخلية الوفاق من محيط تظاهرات طرابلس.. ومليشيات تطلق النار على المتظاهرين

ذكر شهود عيان أن قوات الداخلية التابعة لحكومة الوفاق انسحبت من ميدان الشهداء بعد تدخل مسلحين تابعين للميليشيات لفض المحتجين وسط العاصمة الليبية بالقوة، نافضة يدها مما قد يرتكب بحق المحتجين. .. للمزيد اضغط هنا









اليونان: مستعدون لخفض التصعيد مع تركيا في شرق المتوسط بشرط

أعلنت اليونان اليوم الأربعاء، استعدادها لخفض التصعيد في شرق المتوسط مع تركيا، وذلك بشرط أن تتوقف تركيا عن استفزازاتها.





لن نقف مع النهب والحرق المتعمد.. قرار عاجل من ترامب بنزول الحرس الوطني إلى الشوارع

.. للمزيد اضغط هنا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر إنه لن يقف موقف المتفرج أمام ما يحدث من عنف في البلاد بعد إطلاق الشرطة النار على مواطن أسود، وفق ما ذكرت شبكة إيه بي سي نيوز.





الوطنية للانتخابات: إحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت فى انتخابات الشيوخ للنيابة العامة

قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها .. للمزيد اضغط هنا





تميم يونس يروى واقعة تعرضه للتحرش من طبيب أسنان

روى الفنان تميم يونس تفاصيل تعرضه للتحرش على يد طبيب أسنان مشهور





عودة فرض حظر التجوال وارد في أي وقت| الحكومة تكشف مفاجأة صادمة عن عدد مصابي كورونا اليوم.. شاهد

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن هناك تخوفا كبيرا من الأعداد المصابة بـ كورونا، موضحًا أن عدد الإصابات بـ كورونا اليوم سيتجازم الـ 200، موضحًا أن فيروس كورونا مازال موجودا ولم ينته بعد. .. للمزيد اضغط هنا



