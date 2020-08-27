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تعليم

منح دراسية في الهند وإيطاليا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
اعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي عن افادت المكتب الثقافى بنيودلهى بان معهد Indian Institute of Technology IIT- Delhi يرحب باستقبال دارسين مصريين للحصول على International PhD Fellowship programme IPFP والتى قد يبلغ عددها مايقرب من 450 منحة .

ولمزيد من التفاصيل وكيفيه التقدم لهذه المنح يرجى زياره الموقع الالكترونى الموضح بعد :
https://home.iitd.ac.in/
https://admission.examdevils.com/iit-delhi-phd-admission/
علما بان الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح



وفي سياق متصل اعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افادت سفارة الهند بالقاهره بأن المجلس الهندى للعلاقات الثقافيه ICCR يقدم منحًا للدراسه بالهند للعام الدراسى 2020/2021 للمرحله الجامعية ـ مرحله الدراسات العليا ومقررات دراسية للدكتوراه فى الجامعات والمعاهد الهندية.


ولمزيد من التفاصيل عن هذه المنح يمكن الرجوع الى الموقع الالكترونى الموضح بعد:

http://a2ascholarships.iccr.gov.in/

علمًا بأن اخر موعد للتقدم لكورسات الدكتوراه هو 14/8/2020

علما بان الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح



اعلن المكتب الثقافى المصرى بروما بفتح باب التقدم للمنح المقدمه من جامعة SCUOLA NORMALE DI PISA ببيزا بايطاليا للالتحاق ببرنامج الدكتوراه للعام الاكاديمى 2020/2021.


ولمزيد من التفاصيل حول المنح والحصول على استماره التقديم يرجى زياره الموقع الالكترونى التالى :


https://www.sns.it/en/admisions/phd/how-to-apply-for-the-phd-courses
https://normalenews.sns.it/call-for-admission-to-the-postgraduate-course-for-the-2020-202176-places


علما بان الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح

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