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رياضة

عبد الحفيظ: هدفنا دائما حصد البطولات.. والأهلي لا يقف على أي لاعب

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:28 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الجونة بهدف نظيف في الجولة 22 من الدوري الممتاز، متمنيًا أن يواصل الفريق تحقيق نتائج جيدة خلال المباريات المقبلة.

وتعليقًا على طرد المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق بعد الرجوع لتقنية «الفار»، قال عبد الحفيظ إنه لا يحزن من تطبيق القانون، ولكنه يتمنى أن يُطبق على الجميع، وأن يتم الرجوع للتقنية في حالات مماثلة.

وأكد عبد الحفيظ أن منظومة الرياضة في مصر تمر بظروف صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن الأهلي يسعى دائمًا لتخطي جميع الصعاب ومواصلة الطريق نحو الانتصارات والبطولات.

ووجه عبد الحفيظ رسالة لجماهير الأهلي بضرورة مساندة الفريق دائمًا، قائلا: «قد يتغير لاعبون كثيرون ولكن لون القميص الأحمر لم يتغير منذ إنشاء النادي في عام 1907، وهو الذي يفوز بالبطولات، والأهلي لا يقف على أي لاعب طوال تاريخه.. نحتاج إلى أن نجلس معا، وأن نستفيد من الدروس التي نتعرض لها، وأن يكون لدى جميع اللاعبين ثقة كبيرة في أنهم وحدهم القادرون على جلب البطولات».

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