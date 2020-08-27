الغباري: قطر دعمت جماعات إرهابية تلبية لرغبة الغرب للظهور كدولة كبرى.. فيديو

قال اللواء محمد الغباري المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الحرب بالوكالة أحد أساليب الحروب غير النمطية لتدمير الدول وهذا ما يحدث الآن .





وأضاف محمد الغباري خلال لقائه في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن قطر قامت بتدعيم جماعات إرهابية تلبية لرغبة الغرب بهدف الظهور وكأنها دولة كبرى .





واوضح محمد الغباري ، ان الحرب بين العراق وإيران استمرت 8 سنوات واكد علي ان صداق استهلك من العرب مقابل هذه الحرب ما يقرب من 68 مليار دولار لدعمه أثناء الحرب . وإيرانلدعمهأثناء





وتابع : أن الإرهابيين الذين يعملون في أعمال العنف يكونون من نفس بلدانهم حتى لا يتولى من يعملون من أجلهم مصاريف تأمينهم .



