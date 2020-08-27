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الغباري: قطر دعمت جماعات إرهابية تلبية لرغبة الغرب للظهور كدولة كبرى.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:01 ص
محمد الغباري
محمد الغباري
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إبراهيم القادري
قال اللواء محمد الغباري المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الحرب بالوكالة أحد أساليب الحروب غير النمطية لتدمير الدول وهذا ما يحدث الآن .

وأضاف محمد الغباري خلال لقائه في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن قطر قامت بتدعيم جماعات إرهابية تلبية لرغبة الغرب بهدف الظهور وكأنها دولة كبرى .

واوضح محمد الغباري ، ان الحرب بين العراق وإيران استمرت 8 سنوات واكد علي ان صداق استهلك من العرب مقابل هذه الحرب ما يقرب من 68 مليار دولار لدعمه أثناء الحرب .

وتابع : أن الإرهابيين الذين يعملون في أعمال العنف يكونون من نفس بلدانهم حتى لا يتولى من يعملون من أجلهم مصاريف تأمينهم .

واستكمل : أن الحروب تحتاج الى الممول وتحتاج إلى مصدر الفكرة والمنفذ وهو العنصر البشري .
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