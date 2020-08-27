AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا: حملة أمريكا لإعادة العقوبات الدولية ضد إيران بلا مستقبل

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:13 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قالت وزارة الخارجية الروسية إن مبادرة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، الهادفة إلى إعادة العقوبات الدولية على إيران، بلا مستقبل وليس لها أي عواقب قانونية.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته قناة "روسيا اليوم": " كان للولايات المتحدة فرصة للتأكد من أن المجتمع الدولي يرفض طموحاتهم لاستخدام الآلية، التي تنص عليها خطة العمل الشاملة المشتركة ويقضي بها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231".

وأوضحت الوزارة أن هذه الآلية "لا يمكن تطبيقها إلا من قبل طرف مشارك في خطة العمل الشاملة المشتركة" الخاصة بالاتفاق النووي مع إيران، والولايات المتحدة ليست من بين المشاركين فيها، الأمر الذي أكدته بنفسها مرارا، معززة تصريحاتها بقرارات وإجراءات تنفيذية مناسبة".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن "هذه الخطوات من قبل واشنطن، والتي تمثل انتهاكا كبيرا لخطة العمل الشاملة لمشتركة وقرار مجلس الأمن 2231، ثير خيبة أمل وإدانة لدى الجميع".

وأضافت أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن أشارت بشكل واضح للإدارة الأمريكية إلى "البطلان الإجرائي لأعمالها، التي ليست لها علاقة مع مهمة ضمان السلام والأمن العالميين، وبالتالي عدم إمكانية إعادة تفعيل القرارات التي تم إلغاؤها منذ زمن طويل"، وتابعت: "بالتالي، لا مستقل ولا عواقب قانونية لمبادرة الولايات المتحدة".

وأعربت الخارجية الروسية عن قلقها من أن الولايات المتحدة، عوضا عن استخلاص دروس من هذه التطورات، "لجأت إلى توجيه اتهامات لمجلس الأمن وأعضائه، خارجة بذلك عن نطاق القواعد العامة للتواصل الدبلوماسي ومستمرة بالحديث عن زعامتها المزعومة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

واشنطن علي علم.. روسيا تعلق على الفشل الأمريكي بتمديد حظر السلاح على إيران

إسرائيل تعلق على قرار مجلس الأمن بعدم تمديد حظر السلاح على إيران

ترامب: لن أحضر قمة بوتين .. وسنعاقب إيران رغم قرار الأمم المتحدة

جون بولتون: ترامب ليس له الحق في فرض عقوبات جديدة على إيران

رسميا.. أمريكا تطالب الأمم المتحدة بإعادة تفعيل العقوبات على إيران

بعد الرسالة الأمريكية.. روسيا تدعو مجلس الأمن للاجتماع بشأن إيران

ترشيحاتنا

الحكومة تكشف مصير الأموال المجمعة من الطلاب الراسبين

قطار العياط يدهس سيدة وطفلتها أثناء عبورهما المزلقان

على البحر.. شاهد| ناهد السباعي بإطلالة مثيرة للجدل

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن انتقال محمد صلاح لـ برشلونة .. فيديو

يصل خلال أسبوع.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

بعد هدف مروان محسن.. رد فعل غير متوقع من أحمد موسى.. شاهد

AdvertisementS

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

عودة فرض حظر التجوال وارد في أي وقت| الحكومة تكشف مفاجأة صادمة عن عدد مصابي كورونا اليوم.. شاهد

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن انتقال محمد صلاح لـ برشلونة .. فيديو

أمر بطرد مندوبيه.. مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب والأخير يرفض

بعد هدف مروان محسن.. رد فعل غير متوقع من أحمد موسى.. شاهد

وزير التعليم يكشف تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر .. بروتوكول لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية .. وحماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف نقل الطلاب

إنهاء عمل مساعد وزيرة الصحة.. والمتحدث يكشف السبب

بسبب مصر.. وزير الخارجية اليوناني يكتب شهادة وفاة اتفاق أردوغان والسراج

فيديو.. الأهلي يكشف الأسباب الـ 6 لرفض دعوة رئيس الزمالك

حدث نادر وغريب .. ولادة طفل بعين واحدة في الأقصر ..شاهد

انسحاب عناصر داخلية الوفاق من محيط تظاهرات طرابلس.. ومليشيات تطلق النار على المتظاهرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استخدم سيارة لعبة.. سرعة بديهة طفل تنقذ حياة والدته بعد إصابتها بـ غيبوبة سكر

نوع من فاكهة مجففة.. أفضل مصدر للكالسيوم لعلاج هشاشة العظام

بطريقة سهلة.. حضري بلح البحر بالكريمة