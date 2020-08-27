حسني عبد ربه: بادجي كان أحد نجوم الأهلي أمام الجونة

أكد حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق أن السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي كان أحد نجوم الفريق الأحمر في مباراة الجونة بالدوري.





وكان الأهلي فاز على الجونة بهدف دون رد سجله مروان محسن.





وقال حسني عبد ربه في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "بادجي أحد نجوم مباراة الجونة، ولو كنت مكان فايلر سأعتمد علي بادجي أساسيًا أمام المصري والحفاظ علي مروان محسن كورقة بديلة".





أشار إلى أن فايلر يمكنه استخدام بادجي في العديد من المباريات الصعبة خاصة أن اللاعب يجيد الضربات الرأسية لذلك هو قادر على فك شفرة أي دفاع قوي.