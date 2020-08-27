بلاش استعجال.. ميدو يوجه نصيحة خاصة لـ مروان محسن

وجه أحمد حسام ميدو، نصيحة خاصة، إلى اللاعب مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، بعدما قاد الأخير فريقه للفوز على الجونة بهدف دون رد في الدوري الممتاز مساء أمس، الأربعاء.









وقال ميدو في تصريحات متلفزة أثناء تقديم برنامجه "أوضة اللبس" المذاع على شاشة قناة "النهار"، "أنصح مروان محسن بعدم استعجال العودة للملعب بشكل أساسي، يجب أن يُركز مروان علي زيادة مُعدله التهديفي بشكل أكبر، مهاجم الأهلي والزمالك وظيفته الأولى تسجيل أهداف كثيرة، أي شيء آخر فـ ما هو إلا إضافة".





وكان مروان محسن، سجل هدفا قاتلا في شباك الجونة؛ منح الأهلي ثلاث نقاط.





