التهكم على الزمالك في قناة الأهلي مرفوض.. ميدو يطالب بـ هدوء الأوضاع بين قطبي الكرة المصرية

طالب أحمد حسام ميدو، الأهلي والزمالك بالبحث عن مصلحتهما من دون تعدي طرف على الآخر.





وقال ميدو في تصريحاته التليفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار"، "يجب أن تهدأ الأمور بين مجلسي الأهلي والزمالك، ولا يصح أن كل قناة تابعة لنادٍ تهاجم وتقلل من النادي الآخر".





وأضاف ميدو "عندما يقوم مسئول في النادي الأهلي أو مدير كرة بالتهكم على الزمالك أو التقليل منه؛ فهذا يقلل من النادي الأهلي نفسه، الزمالك اسم ونادٍ كبير، وفكرة التهكم عليه مرفوضة تماما".





وتابع ميدو "العكس صحيح بالنسبة لي لا يجب أن يتم التهكم على الأهلي في قناة الزمالك، فنحن في دولة واحدة، ولها قيمة كبيرة وهي مصر".





واختتم ميدو حديثه قائلًا "الزمالك بالغ في الاستمرار علي "ميتشو"، والتجديد لـ محمود علاء وعبد الغني في هذا التوقيت شيء رائع يُحسب لإدارة الزمالك، بكل تأكيد بطولة الدوري تُعد أكثر قيمة من بطولة الكأس، لكن بطل السوبر هو بطل الكرة في مصر".



