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رياضة

جمال حمزة: عقلية اللاعب المصري يجب أن تتغير

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:11 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد جمال حمزة، نجم الزمالك الأسبق، أن عقلية اللاعب المصري يجب أن تتغير، ويجب أن يتحلى بالشجاعة أمام الأهلي والزمالك.

وقال جمال حمزة، في تصريحاته التلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة "النهار"، "يجب أن تتطور عقلية اللاعب المصري بشكل أكبر من كده، مينفعش لاعيبة الجونة تكون نازلة الملعب عشان "تدافع بس" أمام الأهلي، وكذلك كما يتصرَّف أي منافس أقل في مباريات الأهلي والزمالك، لازم يكون عندك الجُرأة وتحاول".

واختتم جمال حمزة، حديثه، قائلًا "فايلر تصرَّف بشكل رائع في مباراة الجونة مع تعليمات بيدرو بـ ضغط مُهاجم الجونة خلف علي معلول، فـ حرَّك علي معلول للأمام بشكل كبير وحرَّك أيمن أشرف كـ ظهير أيسر، بالتالي قدر يحلّ مشكلة فريقه في بناء اللعب بمنتهي السهولة".

وفاز الأهلي على الجونة بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري الممتاز.
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