حسني عبد ربه لـ الأهلي: مباراة القمة فضحت العيوب

أكد حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي الأسبق، أن مباراة الزمالك والأهلي في القمة المصرية 120 كشفت عن عيوب الفريق الأحمر.





وكان الزمالك فاز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز.





وقال حسني عبد ربه، في تصريحاته التلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة "النهار"، "مباراة الزمالك "كشفت عيوب الأهلي"، كواليتي لاعبي الزمالك مُختلف عن أي فريق واجهه الأهلي في الفترة الأخيرة، ولما تغلط قصاد الزمالك هتتعاقب".





وعن مباراة الأهلي والجونة، أضاف حسني عبد ربه، "مشكلة اللاعب المصري إنه بينزل "مستسلم" أمام الأهلي والزمالك، كان يجب علي لاعبي الجونة استغلال حالة لاعبي الأهلي بشكل أفضل من كده، الجونة أدَّي دفاعيًا بشكل جيد جدًا، لكن محاولاته علي مرمي الشناوي وتحديدًا في الشوط الأول كانت "شبه مُنعدمة" علي الرغم من حالة الأهلي السيئة".





وكان النادي الأهلي فاز على الجونة بهدف دون رد سجله مروان محسن في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الممتاز.



