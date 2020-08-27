باسم مغنية ينتقد الشعب اللبنانى لهذا السبب

نشر الفنان اللبناني باسم مغنية تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ينتقد فيها حياة المواطن اللبناني بشكل عام والتي تعتمد على التفاخر والتباهي والمظاهر والبذخ والتبذير على الرغم من أن أغلب اللبنانيين يستدينون ليتباهوا ويصرفوا.





وقال باسم: ما في شعب بالعالم بيسكن بشقة 250 متر مربع وبيعمل نصفها صالون كبير وسفرة ومطبخ امريكي مفتوح مشان لما يجي عندن ضيوف يقولوا والله بيتهن كبير ومرتب وحلو! ﻿





واضاف باسم قائلا : ما في شعب بيوم عرسه بيدفع راتب 4 سنين مشان يقولوا عليه العالم انو قد المقام وعيلتو بتبيض الوجه و نحنا كلنا عايشين غلط باختلاف طبقاتنا وإمكانياتنا المادية!





واوضح باسم قائلا : "من عند الشخص اللي ماسك آيفون 11 وراتبه على قده، لعند الام اللي بتشتكي غلاء سعر الخضرة وهي بترمي نصها بالزبالة آخر النهار!.. لنكون صريحين.. نحنا مش فقراء .. نحنا أغبياء .. نحنا شعب تعبان تدبيرياَ .. للأسف مستهلك وغير منتج بالمرة

نحنا شعب بحب التفنيص وبيعشق المظاهر .. منتدين لنسافر ونشتري افخم سيارات ونلبس ماركات!





واشار باسم قائلا : بنشتغل بوظائف ما منحبها ومن خارج اختصاصنا مشان نشتري أشياء ما بنحتاجها، مشان نثير اهتمام أشخاص بنكرهم! تخيلوا!.. اليوم من اول هزه صغيرة .. الكل بصيح وبيشكي! كورونا ومصروف كورونا كان درس النا كلنا لنصحى على حالنا ..



