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رياضة

ميدو: قفشة لا يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب وأطالب بـ الصبر على بادجي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:06 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
قال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، إن محمد مجدي قفشة، لاعب الأهلي، غير قادر على اللعب بمركز صانع الألعاب.

وأضاف ميدو، في تصريحاته التلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار"، "أختلف مع الكثير، وأرى أن "قفشة" لا يُجيد اللعب في مركز رقم 10؛ لعدم قدرته علي الاستلام بين الخطوط، بالتالي فـهو لا يُجيد صناعة اللعب، ويجب أن يعود صالح جمعة للملعب".

واختتم ميدو، حديثه، قائلا "أليو بادجي "قماشة كويسة"، ويجب أن يتم الصبر عليه".

وكان الأهلي فاز على الجونة بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الممتاز.
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