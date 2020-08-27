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رياضة

صحح معلوماتي.. ميدو يوجه رسالة شكر خاصة لـ شوبير

الخميس 27/أغسطس/2020 - 02:44 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
وجه أحمد حسام ميدو، نجم ومدرب الزمالك السابق، رسالة شكر إلى الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي الأسبق.

وقال ميدو في تصريحاته التلفزيونية أثناء تقديم برنامجه "أوضة اللبس" المذاع على شاشة قناة "النهار"، "بالأمس ذكرت أنه لم يتم تعويض أسرة الكابتن محمد عبد الوهاب ماديًا بعد وفاته، لكن أشكر الكابتن أحمد شوبير لتصحيح المعلومة وتوضيحه لـ صرف قيمة عقد اللاعب بالكامل لأسرته بعد ذلك".

وأشار ميدو إلى أن كان هدفه الأساسي هو التأمين على اللاعبين، مؤكدا أن ذلك ليس تفضلا على اللاعبين بل حقهم الطبيعي.

وأضاف ميدو، أنه تواصل مع عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري؛ لتفعيل بند التأمين على اللاعبين، وستكون هناك خطوات جادة في الفترة المقبلة، موضحا أنه يعد ذلك من ضمن أهداف رسالته الإعلامية.

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