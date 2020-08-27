ميدو لوالد مروان محسن: لا تضع نجلك تحت ضغط

وجه أحمد حسام ميدو، نجم ومدرب الزمالك السابق، نصيحة خاصة لوالد مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي.









وكان مروان سجل هدفا في فوز الأهلي على الجونة بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.









وقال ميدو، في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار": "أنصح والد مروان محسن بعدم الخروج بـ تصريحات إعلامية خلال الفترة الحالية، وأنصح مروان بـ عدم الاستماع للانتقادات والتركيز فقط داخل الملعب".









وكان مروان تعرض لانتقادات واسعة عقب المستوى الفني الضعيف الذي قدمه خلال مباراة الزمالك في القمة المصرية 120.