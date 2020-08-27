حمادة أنور: الأهلي تأثر سلبيا بكورونا.. والدوري لسه في الملعب.. فيديو

قال حمادة أنور، عضو مجلس إدارة الزمالك نادي، إن المستوى الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأثر سلبيا بعد أزمة فيروس كورونا بخلاف ما حدث مع الزمالك.





وتابع "أنور"، أثناء لقائه التلفزيوني مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة "صدى البلد"، «كارتيرون مركز مع الجهاز الفني، ويشرف على كافة الأعمال بنفسه، وصعد بعض الناشئين حينما رأى فيهم قوة الشخصية».



