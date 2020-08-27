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رياضة

حمادة أنور: الأهلي تأثر سلبيا بكورونا.. والدوري لسه في الملعب.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:59 ص
الاهلي والجونة
الاهلي والجونة
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محمد رشاد
قال حمادة أنور، عضو مجلس إدارة الزمالك نادي، إن المستوى الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأثر سلبيا بعد أزمة فيروس كورونا بخلاف ما حدث مع الزمالك.

وتابع "أنور"، أثناء لقائه التلفزيوني مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة "صدى البلد"، «كارتيرون مركز مع الجهاز الفني، ويشرف على كافة الأعمال بنفسه، وصعد بعض الناشئين حينما رأى فيهم قوة الشخصية».

وأضاف «بطولة الدوري مازالت في الملعب طالما لم تحسم بالنقاط، والفوز على الأهلي له مذاق خاص»، مؤكدا أن لاعبي الزمالك يمتلكون سمات البطل.
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