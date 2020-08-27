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سيارات

الرئاسة الإيطالية تفضل السيارات الأمريكية.. تعرف على السبب

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:01 ص
الرئاسة الايطالية
الرئاسة الايطالية
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أماني نوار

معظم رؤساء وقادة الدول خاصة الدول الأوروبية يميلون إلى الاعتماد على سيارة محلية الصنع دعما لاقتصاد البلاد، ولكن في إيطاليا فالوضع مختلف.


وسنجد أن الرئاسة الإيطالية على سيارة أمريكية الصنع من طراز لانسيا الشهير، ويعتبر طراز لانسيا ثيما سيارة فارهة من إنتاج عملاق صناعة السيارات الإيطالية لانسيا.


كما تم إصدار لأول مرة في الفترة بين عامي 1984 إلى 1994 ،وحتي هذا العام كانت سيارة إيطالية خالصة ، وجاء قرار إيقاف إصدار نسخ إنتاجية من السيارة .


وبعيدا عن إيطاليا كان مسؤولي مجموعة فيات العريقة لصناعة السيارات بصدد اتخاذ  قرار هام ، وفي اجتماع مع العملاق الأمريكي الآخر كرايسلر لتوقيع واتخذا قرار دمج بين الشركتين .


وكانت خطوة الدمج خلال عام 2011 هو إصدار طراز لانسيا ثينا الفاخر من جديد لأسواق السيارات  في القارة الأوروبية والسوق المحلي .


وتطوير وتحديث السيارة الجديدة سيتطلب تكلفة مرتفعة ، فقررت مجموعة فيات كرايسلر الإيطالية أن تطرح إحدى طرازتها علامة كرايسلر الأمريكية كسيارة إيطالية.


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