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رياضة

حمادة أنور عن مفاوضات الأهلي مع أوباما: ما بنحطش في دماغنا.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 02:15 ص
الأهلي والجونة
الأهلي والجونة
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محمد رشاد
قال حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن أمير مرتضى منصور مدير الكرة بالفريق، يدير الملف بشكل جيد، حيث أعلن عن تجديد عقد محمود علاء ومحمد عبد الغني، مدافعا الفريق.

وأضاف أنور، الذي حل ضيفًا على برنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم عن تجديد عقود لاعبين آخرين، مشيرًا إلى أن فرجاني ساسي لاعب مهم في صفوف الزمالك، وهدف النادي هو الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

وأشار عضو الزمالك، أن لاعبي الزمالك أصبح لديهم شخصية البطل، ويلعبون تحت ضغوط كبيرة، مشيرًا إلى أن الزمالك لا يضع في حساباته فكرة تفاوض الأهلي مع يوسف أوباما، خاصة وأن أي نادي له حق مشروع التفاوض مع أي لاعب، ولكن الأهم هو حفاظ الزمالك على لاعبيه 
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