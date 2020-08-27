حمادة أنور عن مفاوضات الأهلي مع أوباما: ما بنحطش في دماغنا.. فيديو

قال حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن أمير مرتضى منصور مدير الكرة بالفريق، يدير الملف بشكل جيد، حيث أعلن عن تجديد عقد محمود علاء ومحمد عبد الغني، مدافعا الفريق.





وأضاف أنور، الذي حل ضيفًا على برنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم عن تجديد عقود لاعبين آخرين، مشيرًا إلى أن فرجاني ساسي لاعب مهم في صفوف الزمالك، وهدف النادي هو الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.



