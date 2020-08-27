الوادي الجديد يعلن عن منح دراسية مجانية للطلاب المتفوقين بالثانوية العامة

أعلنت محافظة الوادي الجديد، مساء الأربعاء، عن توفير منح مجانية للطلاب المتفوقين بالثانوية العامة للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية.



وطالب محمد الزملّوط محافظ الوادي الجديد، في بيان، الطلاب الراغبين في الحصول على تلك المنح، التقدم بأوراقهم إلى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لمراكز المحافظة الخمسة، وسيتم المفاضلة بين المتقدمين طبقا لأعلى مجموع، والحالة الاجتماعية للطالب، بشرط الحصول علي حد أدنى 95 % لكليات الطب البشري والعلاج الطبيعي، و90% لكليات الهندسة، و85% لكليات إدارة الأعمال.



وأشار إلى أنه علي الطلاب الذين سيتم اختيارهم عليهم التوجه لديوان عام المحافظة للحصول على خطاب الترشيح المو جه إلي الجامعة، علما بأن آخر موعد لاستلام طلبات التقدم هو يوم الأثنين الموافق 31 أغسطس الجاري.





وأوضح أن من أهم الشروط العامة للقبول في برنامج المنح الدراسية أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية حاصل على شهادة الثانوية العامة من إحدى المدارس الحكومية بالمحافظة للعام الدراسي 2019/2020، وألا يكون المتقدم قد استفاد أحد من أفراد أسرته من هذه المنحة أو مثيلتها في الأعوام السابقة تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى اجتياز اختبارات القبول الخاصة بالجامعة.