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رياضة

هاشتاج #الاهلي_سعادة_شعب يتصدر تويتر.. ومغردون: شوفنا معاه المعجزات

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:18 ص
الأهلي
الأهلي
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #الاهلي_سعادة_شعب بعد فوز الأهلي على فريق الجونة بهدف مقابل لا شيء في إطار مواجهات بطولة الدوري الممتاز.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏فلنتوقف تمامًا عن اي انتقاد ولنعلي مصلحة النادي  الدعم ولا شي غير الدعم ‎#الاهلي_سعاده_شعب" و "‏طول عمر الأهلي صانع السعاده لكل جمهوره".

وقال آخرون "‏‎#الاهلي_سعاده_شعب وماذلنا علي العهد أوفياء يااهلي" و "‏حقيقة.. عودة الروح والثقة تحس فعلا ان الفوز هو فى العودة والشناوى وربنا بيكرم مروان المحترم‎#الاهلي_سعاده_شعب". 


وأضاف آخرون" ‏وان كسب الاحمر يا سعادتى " و" ‏الأهلي ده حياتنا شوفنا معاه المعجزات..‎#الاهلي_سعاده_شعب ".
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