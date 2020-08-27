هاشتاج #الاهلي_سعادة_شعب يتصدر تويتر.. ومغردون: شوفنا معاه المعجزات

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #الاهلي_سعادة_شعب بعد فوز الأهلي على فريق الجونة بهدف مقابل لا شيء في إطار مواجهات بطولة الدوري الممتاز.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏فلنتوقف تمامًا عن اي انتقاد ولنعلي مصلحة النادي الدعم ولا شي غير الدعم ‎ #الاهلي_سعاده_شعب " و "‏طول عمر الأهلي صانع السعاده لكل جمهوره".





وقال آخرون "‏‎#الاهلي_سعاده_شعب وماذلنا علي العهد أوفياء يااهلي" و "‏حقيقة.. عودة الروح والثقة تحس فعلا ان الفوز هو فى العودة والشناوى وربنا بيكرم مروان المحترم‎#الاهلي_سعاده_شعب".







