هاشتاج #الاهلي_سعادة_شعب يتصدر تويتر.. ومغردون: شوفنا معاه المعجزات

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #الاهلي_سعادة_شعب بعد فوز الأهلي على فريق الجونة بهدف مقابل لا شيء في إطار مواجهات بطولة الدوري الممتاز.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "فلنتوقف تمامًا عن اي انتقاد ولنعلي مصلحة النادي الدعم ولا شي غير الدعم #الاهلي_سعاده_شعب" و "طول عمر الأهلي صانع السعاده لكل جمهوره".
وقال آخرون "#الاهلي_سعاده_شعب وماذلنا علي العهد أوفياء يااهلي" و "حقيقة.. عودة الروح والثقة تحس فعلا ان الفوز هو فى العودة والشناوى وربنا بيكرم مروان المحترم#الاهلي_سعاده_شعب".
وأضاف آخرون" وان كسب الاحمر يا سعادتى " و" الأهلي ده حياتنا شوفنا معاه المعجزات..#الاهلي_سعاده_شعب ".